Комаровский рассказал о реальном количестве бессимптомных носителей Covid-19

У 78% зараженных коронавирусом людей нет симптомов или болезнь протекает в очень легкой форме.

Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.

— Исследование показало, что 78% зараженных коронавирусом людей или вообще не имеют никаких симптомов, или у них болезнь протекает в очень легкой форме, когда никаких специфических симптомов нет, — сказал он.

По его словам, 50-70% пациентов в Италии не имели симптомов. В Нью-Йорке провели тесты на антитела к коронавирусу у 7,5 тыс. человек и 15% дали положительный результат.

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— У этих людей не было никаких симптомов. Реально получается, что в огромном Нью-Йорке 15% населения уже имеют антитела к коронавирусу. Это уже как бы про то, что будет осенью, сколько людей заболеют, про коллективный иммунитет и так далее, — сказал он.

Ранее китайские медики опубликовали симптомы коронавируса по дням, которые помогают показать, как протекает заболевание.

За основу исследований были взяты истории болезней пациентов двух больниц Уханя, которые поступили после 29 декабря и выписались или умерли к 31 января.