Вирус Covid-19 продолжает жить на поверхностях в течение пяти дней.

Обновленные данные опубликовал Центр общественного здоровья. Отмечается, что заразность Covid-19 значительно снижается уже через три часа.

Также в Центре напомнили о важности дезинфекции контактных поверхностей в квартирах и домах.

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Сколько живет коронавирус на различных поверхностях?

Медь (монеты, посуда и т.п.) — 4:00;

Алюминий (банки с напитками, монеты) — 2-8 часов;

Картон (коробки для доставки пищи) — 1 день;

Нержавейка (холодильник, мойка, кухонная посуда) — 2-3 дня;

Пластик (сиденья в транспорте, бутылки, кнопки) — 2-3 дня;

Древесина (мебель) — 4 дня;

Бумага и стекло (газеты, журналы, стаканы, зеркала и т.д.) — до 5 дней

Керамика (посуда из глины и фарфора) — 5 дней

Металл (дверные ручки, столовые приборы и т.п.) — 5 дней.

Какова вероятность существования коронавируса в еде, ученые пока не могут ответить.

— Сроки существования вируса зависят от типа поверхности, температуры и влажности окружающей среды. Поэтому важно дезинфицировать контактные поверхности в помещениях общего пользования — ручки дверей, перила, кнопка сливного бачке, кнопки лифтов, ручки кранов и т.д., — отметили представители Центра.

Для проведения дезинфекции специалисты рекомендуют обычные бытовые средства с 0,5% хлора или 60-80% спирта.

При этом не нужно забывать о правилах безопасности — этими средствами стоит пользоваться в резиновых перчатках.

Для автоматической стирки белья и одежды нужно настроить максимально возможную температуру, а выстиранные вещи тщательно высушить.

Напомним, Факты ИСТV рассказывали, на каких материалах коронавирус живет дольше. По мнению исследователей Национального института здоровья США, это металл и керамика.