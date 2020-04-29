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Больницы в регионах дополнительно получат 241,8 млн грн – Степанов

В связи с критическим недофинансированием больниц в регионах Министерство здравоохранения дополнительно направит 241,8 млн грн, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, нехватка средств в медучреждениях остро ощущалась с 1 апреля, поэтому Минздрав с Минфином нашли возможность “получения финансирования в апреле средств субвенции, предусмотренной для регионов на октябрь-декабрь”.

– Эти средства перераспределят регионам уже сегодня-завтра, – уточнил Степанов.

Ранее стало известно, что украинским медикам выплатили в апреле мизерный аванс, а в некоторых регионах собираются сокращать штат.

Поэтому в Минздраве планируют провести аудит, чтобы исправить ошибки в начислениях.

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Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировали 9 866 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболели 456 человек. Из них летальных случаев 250, а 1 103 пациента выздоровели.

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