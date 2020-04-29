Лечение коронавируса в Украине: почему в протокол добавили гепарин

В Украине в протокол лечения больных коронавирусом добавили гепарин. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил это тромбоэмболическими осложнениями у пациентов.

— Мы наблюдаем при коронавирусной болезни большое количество тромбоэмболических осложнений, — рассказал он на брифинге.

По его словам, специалисты Минздрава, которые составляют протокол, обратили внимание на гепарин в протоколах других стран, поэтому решили добавить препарат в национальный протокол лечения коронавируса.

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Гепарин — препарат, разжижающий кровь.

Напомним, 20 апреля в Украине обновили протокол лечения больных Covid-19, что позволит эффективнее бороться с коронавирусной инфекцией.