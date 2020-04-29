Что такое ИФА-тестирование на коронавирус, которое массово проведут в Украине

В Украине начнут проводить ИФА-тесты, чтобы узнать, сколько людей переболело коронавирусом.

ИФА — иммуноферментный анализ, который определяет вещества белковой природы в вирусах или фрагментах бактерий.

— У людей, переболевших коронавирусом, в крови остаются даже самые маленькие антитела к вирусу. После ИФА-исследования в лаборатории точно могут сказать, болел ли человек коронавирусом или нет. Надо понимать, что ПЦР-тест показывает, болен ли человек Covid-19 сейчас, а ИФА-тест — что он ​​уже переболел, — объясняет Фактам ICTV врач Мария Свыст.

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В белок-антиген помещают каплю крови человека, а затем отмывают ее солевым раствором. Если человек уже переболел, то антитела ”скрепляются” с белком и останутся в пробирке, объясняет врач.

Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена массовая ИФА-диагностика для выявления антител к коронавирусу. Массовое тестирование покажет, сколько на самом деле людей переболело Covid-19.

Как писали Факты ICTV, сегодня тестирование на коронавирус в Украине происходит по четкому алгоритму. Их проводят в учреждениях здравоохранения. Человеку с подозрением на коронавирус делают два теста: гриппом и на Covid-19.

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