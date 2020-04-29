Вегетарианцы более склонны к депрессии, чем мясоеды — исследование

Люди, которые исключили из своего рациона мясо, более подвержены психическим расстройствам.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного американскими специалистами.

Так, в ходе исследования установили, что депрессией в течение жизни страдает каждый третий вегетарианец.

— По сравнению с мясоедами, вегетарианцы в два раза чаще покупают рецептурные лекарства от психических заболеваний. Также, вегетарианцы в два-три раза чаще думают о том, чтобы не навредить своему организму или существованию. Речь идет, например, о самоубийстве, — говорят исследователи.

Американские специалисты также выяснили, что исключение из рациона мяса, особенно — курятины, впоследствии ведет к разному роду психических расстройств.

— Хотя риски и преимущества вегетарианской диеты обсуждались веками, наши результаты показывают, что мясоеды имеют лучшее психологическое здоровье. Если вы вообще хотите избежать повышенного риска депрессии, беспокойства и причинения себе вреда, то ешьте мясо, — сделали вывод исследователи.

В исследовании приняли участие 160 тыс. 257 человек.

К слову, Китай ограничил потребление мяса диких животных на время пандемии коронавируса.

Источник: Global Meat News