Что такое коронавирус Covid-19
Коронавирусы — это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызвать заболевания разной степени тяжести: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.
Вирус, который вызывает заболевание Covid-19, согласно данным ВОЗ, называется SARS-CoV-2.
Наиболее вероятными природными резервуарами для него являются летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина, которое еще не идентифицировано.
Исследования показывают, что SARS-CoV-2 может сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет.
Когда начался коронавирус
Вспышка коронавируса обнаружилась в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй в Китае у местных жителей, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань.
31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную Организацию Здравоохранения.
Коронавирус — как не заболеть
Вирус в основном передается дыхательными путями и через физический контакт. Капли слюны, выделяемые при кашле зараженного человека, являются типичным примером. Обычно заражение происходит на расстоянии не более одного метра.
Вторичным средством передачи может быть диарея.
Профилактика коронавируса — частое мытье рук (не менее 20 с) или дезинфекция спиртосодержащим антисептиком, избегание контакта с людьми, на счет которых есть подозрение в заражении.
Следует регулярно проводить уборку на рабочем месте: очищать поверхности, столешницы и дверные ручки соответствующими средствами для чистки.
Следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, молоком или органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи.
Симптомы коронавируса
Наиболее частыми симптомами является головная боль, кашель, температура и затруднение дыхания, в некоторых случаях — диарея или конъюнктивит.
Основное беспокойство вызывает диапазон выраженности симптомов: некоторые люди имеют легкие симптомы, другие — тяжело болеют.
Что делать, если чувствуешь, что заболел
При чихании и кашле прикрывайте рот и нос салфеткой, медицинской маской или рукой в локтевом сгибе. Салфетку необходимо сразу же выкинуть и помыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком. Важно оставаться дома и позвонить своему семейному врачу.
Если ваше состояние ухудшилось (повышена температура, кашель, тяжело дышать) — как можно скорее обратитесь за медпомощью, обязательно расскажите о маршруте своих поездок.
Какой инкубационный период коронавируса
Инкубационный период, по оценкам медиков, составляет от 1 до 14 дней и чаще всего составляет около пяти дней. Зараженных людей чаще всего отправляют на обсервацию на 14 дней, но были случаи, когда в нескольких странах люди находились под присмотром медиков 30 дней.
В каких больницах можно провериться на коронавирус
Тест-система находится в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Также тест-системами обеспечения областные больницы.
Проверять будут только тех пациентов, которые четко подпадают под критерии ВОЗ как подозрительные. Купить тест-систему для самостоятельного пользования невозможно.
В Киеве начали работать мобильные бригады, которые тестируют киевлян на Covid-19 дома. Медицинские бригады выезжают только к людям с подозрением на коронавирус исключительно при условии определения такой необходимости врачом, который наблюдает за состоянием пациента.
Как лечить коронавирус, есть ли вакцина
По информации ВОЗ, в настоящее время нет вакцин или лекарств для борьбы с Covid-19. Экспертами ведется поиск вакцин и лекарственных препаратов специфического действия.
Не помогают бороться с вирусом прием средств народной медицины на основе трав и самолечение, в частности, антибиотиками.
Лечит ли Арбидол коронавирус
Препарат Арбидол фигурирует как потенциальное лекарство против коронавируса Covid-19 в шестой версии предварительной программы диагностики и лечения заболевания, которую Минздрав Китая опубликовал 18 февраля.
Кроме Арбидола в программе фигурируют хлорохинфосфат, интерферон и рибавирин. Однако все препараты применяются лишь в экспериментальном режиме.
Кто чаще умирает от коронавируса
Согласно исследованию CDC в Китае, уровень смертности от вируса существенно возрастает с возрастом, а лица, старше 80 лет, подвергаются наибольшему риску смерти.
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями также были особенно подвержены риску, опережая диабетиков и тех, кто страдал от хронических респираторных заболеваний или гипертонии.
В Центре общественного здоровья Минздрава Украины заявили, что среди всех умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, больше всего женщин, а доля лиц старше 50 лет составляет 87%.
У большинства умерших от коронавируса в Украине были тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.
Где искать последние данные по коронавирусу
Наиболее полную информацию о коронавирусе можно найти на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Карту распространения коронавируса ВОЗ обновляет в реальном времени.
Количество зараженных коронавирус ежедневно публикует Национальная комиссия по здравоохранению Китая.
Число зараженных коронавирус во всем мире также обновляется на сайте китайской газеты SCMP.