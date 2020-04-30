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Коронавирус в Украине: в каких областях самая высокая смертность

По состоянию на 30 апреля показатель смертности от коронавируса в Украине превышает средний по стране в Ивано-Франковской (5,8%), Кировоградской (4,6%), Львовской (3,3%), Сумской (3,9%), Хмельницкой (6, 1%), Черниговской (8%) и Полтавской (3%) областях.

Сейчас в Украине зарегистрирована 261 смерть от Covid-19. Среди умерших преобладают мужчины — 146 (56%) и люди в возрасте от 50 лет (85%).

По данным НСЗУ, большинство из них (70,5%) имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение.

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Показатель смертности составил 0,62 на 100 тыс. населения. Летальность — 2,5%.

Напомним, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

За сутки заболело 540 человек. Из них летальных случаев 261, а 1 238 пациентов выздоровели.

10 апреля в Украине обновили протокол лечения больных Covid-19, что позволит эффективнее бороться с коронавирусной инфекцией.

Источник: Минздрав

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