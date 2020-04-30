Повторное заражение Covid-19: ученые назвали возможную причину

Люди, которые переболели Covid-19 могут по-прежнему нести в себе частицы вируса, не обнаруживаемые обычными тестами.

Ученые из Армейского медицинского университета города Чунцин в Китае пришли к выводу, что частицы вируса могут находиться глубоко в легких.

Они изучили случай пациентки, которая прошла курс лечения и трижды сдала тест, показавший отрицательный результат.

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Женщина сделала компьютерную томографию и была готова к выписке, но на следующий день она внезапно умерла от сердечного приступа.

После вскрытия ученые выявили следы Covid-19 в глубоких тканях легких, хотя их не было в печени, сердце, кишечнике и в костном мозге.

По словам медиков, скрытые штаммы в легких не вызывали никаких явных симптомов.

Ученые полагают, что это может объяснять случаи повторного выявления коронавируса у пациентов, которые уже считались выздоровевшими.

Напомним, сотрудники Национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга считают, что перенесенный коронавирус сокращает продолжительность жизни человека в среднем на 10 лет.

Источник: South China Morning Post