31% больных коронавирусом, которым давали препарат ремдесивир, выздоравливали быстрее. чем те, кто принимал плацебо.

Об этом говорится в заявлении американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

— Среднее время восстановления составил 11 дней для пациентов, получавших ремдесивир, по сравнению с 15 днями для тех, кто получал плацебо. Данные показывают, что ремдесивир предоставляет четкий, значительный, положительный эффект в сокращении времени на восстановление, — говорит директор института Энтони Фаучи.

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Результаты также показали, что люди, которые получали ремдесивир, реже умирали. Смертность составила 8% у тех, кто получал препарат, против 11,6% в группе, где пили плацебо.

Исследование началось 21 февраля, в нем приняли участие 1 063 пациента в 68 клиниках США, Европы и Азии. Пациенты не знали, к какой группе они принадлежат, чтобы устранить бессознательное смещения.

— Мы должны увидеть полные результаты, но в случае подтверждения — тогда это будет фантастическим результатом и отличными новостями для борьбы с Covid-19, — говорит эпидемиолог Питер Хорб.

Противовирусный препарат ремдесивир относится к классу лекарств, влияющих на вирус напрямую. Он имитирует один из четырех строительных блоков РНК и ДНК и поглощается геномом вируса, замыкая на себе процесс размножения.

Ремдесивир разрабатывали для лечения гепатита С, но он оказался неэффективным. Затем его пытались применить для борьбы с лихорадкой Эбола, но не удалось завершить клинические испытания — эпидемия спала.

Как писали Факты ICTV, препарат ремдесивир, внесенный в национального протокола лечения Covid-19. Он должен применяться в тяжелых и критических состояниях, и сейчас Минздрав занимается тем, что закупить его и привезти в Украину, в частности посредством дипломатических каналов.

Источник: sciencealert

Фото: dreamstime