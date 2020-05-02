Власти Судана ввели уголовную ответственность за операции, которые проводятся с целью женского обрезания.
Теперь за такие операции установлено наказание в виде трех лет тюремного заключения.
Однако, как показывает практика других стран, где давно ввели уголовную ответственность за это, побороть варварскую традицию не то и просто.
Что такое женское обрезание
Женское обрезание – это полное или частичное удаление клитора, внутренних половых губ, удаление части или всех наружных половых органов, сшивание или сужение влагалищного отверстия.
По данным ВОЗ, практика женского обрезания распространена в меньшей мере трех десятках стран Африки, Ближнего Востока и Азии. Более 200 млн женщин и девушек, которые сейчас живут, подверглись женскому обрезанию.
Причина возникновения женского обрезания
Интересно, что женское обрезание не является религиозной традицией, хотя и проводится в основном в исламских странах, но в Коране нет ни слова о нем.
Известно, что подобные операции практиковались в древнем Египте и империи Инков, а также в викторианской Англии и Новом Свете.
Причины, по которым девочкам от 5 до 14 лет делали обрезание, абсурдны: лечение от мастурбации, защита от внебрачных связей, сохранение девственности до свадьбы.
Однако, женское обрезание – это не что иное, как издевательское проявление гендерного неравенства, ведь подобным образом женщин просто пытались “усмирить”. Все потому что обрезание лишает женщину возможности получать удовольствие от интима или же в принципе совершать половой акт.
Обычно такие операции проводят лидеры-знахари в антисанитарных условиях, которые исполняют центральные роли в общинах.
Однако, есть и врачи, которые приветствуют подобные операции. К примеру, американский гинеколог Джеймс Берт с 1966 по 1989 год переставлял местами влагалище и мочеиспускательный канал и удалял клитор. К слову, он выпустил книгу Хирургия любви, в которой называл женщин недостаточно пригодными для секса. До 1975 года гинеколог прооперировал 4 тыс. женщин без их согласия.
Какие процедуры проводят во время женского обрезания
- Клитордектомия – когда частично или полностью удаляют клитор.
- Иссечение – частичное или полное удаление клитора и половых губ.
- Инфибуляция — это когда сужают отверстие влагалища через создание покровного уплотнения, которое образуется путем вырезания и репозиции минорных половых или половых губ (иногда путем сшивания).
- Четвертый тип включает в себя все другие вредные процедуры для женских половых органов в немедицинских целях, например уколы, прокалывание, надрезание, выскабливание и прижигание области гениталий.
Последствия женского обрезания:
- сильная боль;
- кровоизлияние;
- отек тканей половых органов;
- лихорадка;
- инфекции, например, столбняк;
- проблемы с мочеиспусканием;
- проблемы с заживлением ран;
- травма окружающей половой ткани;
- смерть.
Проблемы, которые будут сопутствовать женщине всю жизнь:
- проблемы менструального цикла;
- проблемы с мочеиспусканием;
- проблемы в сексуальной жизни;
- повышенный риск осложнений родов и даже смерти новорожденного;
- психологические проблемы.
Ранее Факты ICTV писали, что в 2017 году в Египте, в курортном городе Хургада 5-летней дочке украинской эмигрантки сделала обрезание свекровь женщины, из-за чего девочка скончалась.