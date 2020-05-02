Власти Судана ввели уголовную ответственность за операции, которые проводятся с целью женского обрезания.

Теперь за такие операции установлено наказание в виде трех лет тюремного заключения.

Однако, как показывает практика других стран, где давно ввели уголовную ответственность за это, побороть варварскую традицию не то и просто.

Что такое женское обрезание

Женское обрезание – это полное или частичное удаление клитора, внутренних половых губ, удаление части или всех наружных половых органов, сшивание или сужение влагалищного отверстия.

По данным ВОЗ, практика женского обрезания распространена в меньшей мере трех десятках стран Африки, Ближнего Востока и Азии. Более 200 млн женщин и девушек, которые сейчас живут, подверглись женскому обрезанию.

Причина возникновения женского обрезания

Интересно, что женское обрезание не является религиозной традицией, хотя и проводится в основном в исламских странах, но в Коране нет ни слова о нем.

Известно, что подобные операции практиковались в древнем Египте и империи Инков, а также в викторианской Англии и Новом Свете.

Причины, по которым девочкам от 5 до 14 лет делали обрезание, абсурдны: лечение от мастурбации, защита от внебрачных связей, сохранение девственности до свадьбы.

Однако, женское обрезание – это не что иное, как издевательское проявление гендерного неравенства, ведь подобным образом женщин просто пытались “усмирить”. Все потому что обрезание лишает женщину возможности получать удовольствие от интима или же в принципе совершать половой акт.

Обычно такие операции проводят лидеры-знахари в антисанитарных условиях, которые исполняют центральные роли в общинах.

Однако, есть и врачи, которые приветствуют подобные операции. К примеру, американский гинеколог Джеймс Берт с 1966 по 1989 год переставлял местами влагалище и мочеиспускательный канал и удалял клитор. К слову, он выпустил книгу Хирургия любви, в которой называл женщин недостаточно пригодными для секса. До 1975 года гинеколог прооперировал 4 тыс. женщин без их согласия.

Какие процедуры проводят во время женского обрезания

Клитордектомия – когда частично или полностью удаляют клитор.

Иссечение – частичное или полное удаление клитора и половых губ.

Инфибуляция — это когда сужают отверстие влагалища через создание покровного уплотнения, которое образуется путем вырезания и репозиции минорных половых или половых губ (иногда путем сшивания).

Четвертый тип включает в себя все другие вредные процедуры для женских половых органов в немедицинских целях, например уколы, прокалывание, надрезание, выскабливание и прижигание области гениталий.

Последствия женского обрезания:

сильная боль;

кровоизлияние;

отек тканей половых органов;

лихорадка;

инфекции, например, столбняк;

проблемы с мочеиспусканием;

проблемы с заживлением ран;

травма окружающей половой ткани;

смерть.

Проблемы, которые будут сопутствовать женщине всю жизнь:

проблемы менструального цикла;

проблемы с мочеиспусканием;

проблемы в сексуальной жизни;

повышенный риск осложнений родов и даже смерти новорожденного;

психологические проблемы.

Ранее Факты ICTV писали, что в 2017 году в Египте, в курортном городе Хургада 5-летней дочке украинской эмигрантки сделала обрезание свекровь женщины, из-за чего девочка скончалась.