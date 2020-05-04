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Факты / Lifestyle / Здоровье

Передается ли коронавирус через укус комара — ответ Минздрава

Covid-19 не передается через укус комара, предупредили в Министерстве здравоохранения Украины.

Мифы, которые в последнее время распространяются в сети, сеют в обществе панику и сильно затрудняют работу медиков, констатируют в ведомстве.

Коронавирус — это респираторный вирус, который передается воздушно-капельным путем, то есть в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, во время кашля или чихания, а также капель слюны или выделений из носа.

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— Информация о том, что Covid-19 передается через укус комара – миф, — говорится в сообщении Минздрава.

К слову, Факты ICTV совместно с ВОЗ подготовили ответы на самые распространенные вопросы о коронавирусе.

Фото: Dreamstime

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