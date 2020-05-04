Мир охватила пандемия коронавируса. Симптомы по дням, которые были опубликованы в исследовании китайских медиков, помогут показать, как протекает заболевание.

За основу исследований были взяты истории болезней пациентов двух больниц Уханя (Китай), которые поступили после 29 декабря и выписались или умерли к 31 января.

Симптомы коронавируса Covid-19 часто схожи с гриппом или ОРВИ.

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Симптомы коронавируса по дням:

День 1−4. В первые дни основным симптомом является повышенная температура. У некоторых она может появиться боль в мышцах, сухой кашль, тошнота и диарея.

Начало болезни также может протекать в мягкой форме из-за чего человек может решить, что это что-то несерьезное.

День 5−6. У человека затрудняется дыхание. Особенно это касается пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем.

День 7. Существенное усиление проблем с дыханием. Исследование показывает, что у многих зараженных в этот период симптомы ослабевают.

День 8−9. У пациентов, которые тяжело переносят инфекцию (около 15% от числа всех заболевших), развивались признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могли должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы.

День 10−11. Пациенты, которые тяжело переносят инфекцию, поступают в реанимацию. К остальным симптомам добавляется боль в животе.

День 12. Пациенты идут на поправку и температура снижается.

День 17. Выздоравливающих выписывают.

Медики подчеркивают, что кашель является второстепенным симптомом, потому что после выписки из больницы многие из тех, кто вылечился, продолжали кашлять.

Одышка проходит через 13 дней. В целом период выздоровления занимает около 22 дней, но некоторые пациенты умирали на 18 день.

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Источник: thelancet.com