Пневмония у больных коронавирусом может начаться без температуры — Голубовская

У больных коронавирусом может возникнуть поражение легких и без высокой температуры.

Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

— Не всегда она температура является четким прогностическим признаком дальнейшей тяжести течения заболевания. То есть, может быть субфебрильная температура, и возникнуть тяжелая пневмония, — сказала она.

Голубовская отметила, что температура в 38–39°C, обычно, не очень характерна для данного заболевания.

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— А бывает такое состояние, к сожалению, когда у человека вообще без повышения температуры тела сразу начинается дыхательное расстройство. То есть он первую фазу заболевания пропускает, сразу начинается со второй фазы поражение легких, и не просто какая-то пневмония, а отек легких начинается у человека без температуры. У нас был такой человек, и с сахарным диабетом, и с ампутированной конечностью. Но он выздоровел, уже выписался, — рассказала она.

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