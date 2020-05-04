Симптомы коронавируса встречаются как привычные, так и совсем неожиданные.

Большинство из них развиваются в течение 2-14 дней, однако есть случаи, когда Covid-19 протекал с маловыраженными симптомами.

В ВОЗ отмечают, что между гриппом и коронавирусом есть несколько существенных различий.

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В отличие от сезонных штаммов гриппа, коронавирус вызывает серьезные осложнения, потому что у людей нет иммунитета к вирусу Covid-19.

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Симптомы коронавируса:

лихорадка;

головная боль;

кашель;

затрудненное дыхание;

слабость;

повышенная температура;

гипоксия;

мышечная боль.

В некоторых случаях — диарея или конъюнктивит.

Ранее известный врач Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы коронавируса появляются у детей.