PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Как обнаружить коронавирус? Тест на знание симптомов болезни

Симптомы коронавируса встречаются как привычные, так и совсем неожиданные.

Большинство из них развиваются в течение 2-14 дней, однако есть случаи, когда Covid-19 протекал с маловыраженными симптомами.

В ВОЗ отмечают, что между гриппом и коронавирусом есть несколько существенных различий.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

В отличие от сезонных штаммов гриппа, коронавирус вызывает серьезные осложнения, потому что у людей нет иммунитета к вирусу Covid-19.

Факты ICTV создали короткий тест на знание симптомов коронавируса. Пройдите и узнайте, сможете ли вы себя обезопасить.

Симптомы коронавируса:

  • лихорадка;
  • головная боль;
  • кашель;
  • затрудненное дыхание;
  • слабость;
  • повышенная температура;
  • гипоксия;
  • мышечная боль.

В некоторых случаях — диарея или конъюнктивит.

Ранее известный врач Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы коронавируса появляются у детей.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка