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Факты / Lifestyle

Что такое болезнь Лайма: симптомы, как передается и лечение

Болезнь Лайма — это инфекционная болезнь из группы бактериальных зоонозов, которую передают клещи.

Болезнь Лайма характеризуется преимущественным поражением кожи в виде мигрирующей эритемы, а также нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца.

Она передается человеку при присасывании черноногих клещей к коже.

Обычный сезон заболевания связан с активностью клещей — с поздней весны до ранней осени.

Распространенные симптомы заболевания:

  • место укуса сильно опухает;
  • на месте укуса появляется красное пятно;
  • может произойти паралич лицевого нерва;
  • повышение температуры тела;
  • головная боль;
  • боль в суставах и мышцах;
  • быстрая утомляемость;
  • ломота в теле;
  • озноб.

Начальные симптомы болезни Лайма проявляются в течение 5-11 дней после момента укуса, столько же длится инкубационный период. Первые признаки напоминают симптомы гриппа.

При условии, если у человека ранняя стадия, болезнь Лайма лечится антибиотиками. Курс длится от 2 недель до 1 месяца.

Читайте: Как вытащить клеща у человека — инструкция

Вторая стадия развития болезни (от 1 до 3 месяцев после укуса): симптомы

  • пульсирующая головная боль;
  • светобоязнь;
  • повышенная температура тела;
  • снижение концентрации внимания;
  • расстройства сна;
  • резкие изменения настроения;
  • паралич черепных нервов;
  • периферическая радикулопатия;
  • нарушение чувствительности конечностей;
  • головокружение;
  • одышка;
  • тахикардия;
  • боль в груди;
  • лимфоцитомы на месте укуса.

Третья стадия заболевания — стадия персистирующей инфекции и аутоиммунных нарушений.

Симптомы:

  • эпилептические припадки;
  • нарушение сознания;
  • деменция;
  • болезненные спазмы мышц;
  • расстройства памяти;
  • синюшно-красные пятна, инфильтраты, узелки на коже конечностей;
  • кожа атрофируется и становится подобная смятой бумаги.

Лечение болезни Лайма

Больные со среднетяжелым развитием обязательно подлежат лечению в инфекционном стационаре.

Легкое течение заболевания (с отсутствием интоксикации и лихорадки) допускает возможность амбулаторного лечения.

Основными препаратами в лечении болезни Лайма являются антибиотики. Их выбор, дозировка и продолжительность применения определяют в соответствии со стадией заболевания.

В случае появления характерных для клещевого боррелиоза симптомов следует немедленно обратиться к инфекционисту.

Сегодня полки магазинов и аптек пестрят специальными аэрозолями и мазями, которые не всегда могут гарантировать защиту от насекомых. Поэтому Факты ICTV собрали простые советы и натуральные средства, как защититься от клещей.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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