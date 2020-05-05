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Какие плановые операции разрешило правительство (ДОКУМЕНТ)

В понедельник Кабинет министров разрешил часть плановых операций, которые были запрещены с марта из-за пандемии коронавируса.

В частности позволили оказание медицинской помощи в регионах, где больницы, предназначенные для госпитализации людей с Covid-19, заполненные меньше, чем наполовину.

Кроме того, разрешили операции после осложненных родов и беременности, медицинскую помощь для рожениц и новорожденных, операции онкобольным в специализированных отделениях больниц и паллиативную помощь в стационарных условиях.

Читайте: Открыть больницы для операций нужно на первом этапе ослабления карантина — Ирина Верещук

Все пациенты, которым будут делать плановые операции, должны будут пройти обязательный ПЦР-тест на коронавирус.

Какие плановые операции позволило правительство

Постанова Кабінету міністрів

Напомним, Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будут смягчения.

Фото: Pixabay

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