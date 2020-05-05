Какие плановые операции разрешило правительство (ДОКУМЕНТ)

В понедельник Кабинет министров разрешил часть плановых операций, которые были запрещены с марта из-за пандемии коронавируса.
В частности позволили оказание медицинской помощи в регионах, где больницы, предназначенные для госпитализации людей с Covid-19, заполненные меньше, чем наполовину.
Кроме того, разрешили операции после осложненных родов и беременности, медицинскую помощь для рожениц и новорожденных, операции онкобольным в специализированных отделениях больниц и паллиативную помощь в стационарных условиях.
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Все пациенты, которым будут делать плановые операции, должны будут пройти обязательный ПЦР-тест на коронавирус.
Какие плановые операции позволило правительство
Напомним, Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будут смягчения.