Курение увеличивает риск заболевания Covid-19 — Минздрав

Министерство здравоохранения опровергло фейк о том, что курильщики якобы более защищены от коронавируса.

Эксперты отмечают, что способ курения и состав сигарет увеличивает риск заболевания Covid-19.

Во время курения человек чаще касается лица;

Курение может усилить развитие хронических болезней;

Курение увеличивает риск заболевания пневмонией.

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В Минздраве призывают укреплять иммунитет и пользоваться надежными источниками информации.

К слову, ранее в ведомстве заявили, что на период распространения коронавируса лучше отказаться от употребления алкоголя.