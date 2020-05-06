Курение увеличивает риск заболевания Covid-19 — Минздрав

Министерство здравоохранения опровергло фейк о том, что курильщики якобы более защищены от коронавируса.
Эксперты отмечают, что способ курения и состав сигарет увеличивает риск заболевания Covid-19.
- Во время курения человек чаще касается лица;
- Курение может усилить развитие хронических болезней;
- Курение увеличивает риск заболевания пневмонией.
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В Минздраве призывают укреплять иммунитет и пользоваться надежными источниками информации.
К слову, ранее в ведомстве заявили, что на период распространения коронавируса лучше отказаться от употребления алкоголя.