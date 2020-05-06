Может быть более заразным: ученые обнаружили новый штамм коронавируса

Ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть более заразным, чем те, которые распространялись в начале пандемии.

В докладе, опубликованном исследователями из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе в США, отмечается, что быстрое и широкое распространение Covid-19 предоставляет вирусу “широкие возможности” для мутации. По словам авторов, одна конкретная мутация, названная Spike D614G, “вызывает беспокойство”.

Новый штамм начал распространяться в Европе в начале февраля и быстро стал самой доминирующей формой вируса.

Читайте: Коронавирус живет на поверхности 5 дней — Минздрав

Кроме того, в отчете отмечается, что мутация, по-видимому, заменяет первоначальную форму вируса, который вышел из Уханя.

Напомним, вакцины от коронавируса Covid-19 еще не изобрели. ВОЗ предупреждает, что коронавирус будет распространяться и летом.

Источник: Express