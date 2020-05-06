Что коронавирус делает с организмом человека

Вирус Covid-19, который ВОЗ объявила пандемией, поразил практически весь мир. Пока страны одна за другой объявляют карантин, ученые продолжают разработки вакцины против коронавируса.

Covid-19 — это респираторное заболевание, поэтому первые симптомы часто становятся похожими на обычную простуду.

Однако зарегистрировано уже сотни летальных случаев, когда иммунитет не успел преодолеть опасный вирус.

Читайте: Карта распространения коронавируса в мире (ОНЛАЙН)

Факты ICTV решили объяснить, как вирус разрушает организм и можно ли его вылечить.

Начало болезни

К телу человека вирус проникает воздушно-капельным путем. После оседания в клетках организма вирус начинает создавать свои же копии, которые окутывают новые клетки.

Медики подтверждают тот факт, что во время инкубационного периода симптомы могут напоминать ОРВИ (кашель, повышенная температура, насморк) или не проявляться вообще. Длится он примерно пять суток.

8 из 10 человек переносят инфекцию Covid-19 в легкой форме.

Легкая стадия

Симптомы коронавируса проявляются по-разному.

Общая слабость и температура -это проявление того, что иммунитет начал бороться с вирусом.

На этой стадии возможен сухой кашель, который затем перерастает в кашель с мокротой — в такой слизи содержатся мертвые легочные клетки, которые были уничтожены вирусом.

На этом этапе нужно больше лежать и спать, а также принимать жаропонижающие лекарства, например, парацетамол. Если в течение недели симптомы исчезнут — иммунная система победила коронавирус.

Тяжелая стадия

Если человек входит в группу риска, скорее всего, будет диагностировано тяжелую форму течения болезни.

Коронавирус вызывает дисбаланс в иммунной реакции, и медики пока не знают, как это происходит.

Когда иммунная система не может побороть вирус, в организме возникают воспалительные процессы. В большинстве случаев появляется пневмония — воспаление легких.

Осложнения процессов дыхания и одышки нуждаются в госпитализации — медики рекомендуют использовать аппарат для вентиляции легких, который поможет пациенту дышать.

Критическая стадия

По оценкам ученых, количество тяжелых случаев составляет более 6%.

На этом этапе иммунная система выходит из-под контроля и организм перестает бороться с вирусом.

Частицы коронавируса начинают распространяться с повышенной активностью. Когда поражения становятся слишком серьезными, органы перестают выполнять жизненно важные функции организма и человек умирает.

Выздоровление

Большинство случаев подтверждает, что вылечиться от коронавируса возможно.

Однако, согласно последним исследованиям, у некоторых пациентов после полного выздоровления может наблюдаться снижение функций легких на 20-30%.

Согласно рекомендациям ВОЗ, врачи должны следить за пациентами после их выздоровления. Бывали случаи, когда пациент болел коронавирус дважды.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в США разработали вакцину против коронавируса, экспериментальную дозу которой получили первые участники клинических испытаний.