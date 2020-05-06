Что следует знать о мастурбации

Мастурбация – это форма удовлетворения человеком полового влечения путем раздражения собственных эрогенных зон.

О вреде и пользе самоудовлетворения в комментарии Фактам ICTV рассказала сексолог Оксана Ефремова.

— Это один из безопасных и приятных способов не только снять напряжение, но и исследовать себя, раскрыть свою сексуальность и получить удовольствие, — отмечает Оксана Ефремова.

Также сексолог уверена, что самоудовлетворение — отличный способ получать разрядку и сохранять сексуальную активность, если у вас нет постоянного сексуального партнера.

— И уж точно более безопасный и здоровый способ, чем секс “для здоровья” со случайными партнерами, — добавила Ефремова.

Кроме того, даже если вы в отношениях, то это отдельный способ наслаждения и развития эрогенных зон.

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Однако самоудовлетворение может принести и вред человеку, если это становится навязчивой идеей.

— Если мастурбация становится навязчивой, мешает думать и заниматься чем-либо другим, если отношения и секс становятся не интересными — стоит поговорить с сексологом, — рассказывает Оксана Ефремова.

Ранее Факты ICTV писали, что пары, которые не живут вместе или относятся к группе риска заболевания коронавирусом, должны на время отказаться от секса.