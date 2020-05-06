Сколько времени организм восстанавливается после коронавируса

После лечения легких симптомов коронавируса восстановление организма человека может длиться неделю и дольше.

К такому выводу пришли медики из Центра периоперационной помощи в Великобритании.

Слабость и усталость должны смениться нормальным состоянием через неделю после выздоровления. В то же время кашлять человек может еще несколько недель.

Также следует понимать, что высокая температура свидетельствует о том, что болезнь продолжается.

Физическое восстановление после лечения тяжелого Covid-19, как правило, занимает от двух до восьми недель. Во время более серьезных форм болезни на выздоровление может уйти больше года.

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Британские медики советуют отказаться от курения, употреблять меньше алкоголя и делать больше физических упражнений для быстрого восстановления после Covid-19.

К слову, медики, лечившие больных Covid-19 в китайском Ухане, опубликовали симптомы коронавируса по дням.

Источник: BBC