Вакцина от коронавируса: когда будет и какие страны достигли успеха

Во всем мире разрабатывается около 70 вакцин против коронавируса, однако только некоторым удалось приблизить свои исследования на этап, когда можно проводить испытания на людях.

Великобритания – клинические испытания на людях стартовали

В Оксфорде две недели назад стартовал первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях.

Прививку разработал Институт исследования вакцин Эдварда Дженера.

Для вакцины используется генетический материал коронавируса, который вводится в вирус простуды (его предварительно нейтрализовали, чтобы он не мог распространяться среди людей). Модифицированный вирус имитирует Covid-19 и мобилизирует иммунную систему на борьбу, обеспечивая защиту от настоящего коронавируса.

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Ученые надеются, что вакцина будет доступна уже в сентябре 2020 года, однако исследования на людях могут длиться от двух до шести месяцев.

— Я очень верю в эту вакцину, потому что уже использовала эту технологию раньше, – заявила профессор вакцинологии Сара Гилберт.

США – вакцины испытывают на людях еще с марта

В США в середине марта в Вашингтонском научно-исследовательском институте здравоохранения Kaiser Permanente в Сиэтле заявили, что начали испытывать вакцину от коронавируса на первом добровольце.

10 апреля о старте тестирования вакцины заявили в Inovio Pharmaceuticals. 40 добровольцам ввели две дозы вакцины INO-4800.

Исследователи поместили часть кода вируса в кусок синтетической ДНК. Введенные в виде вакцины клетки будут работать как фабрика по производству безобидных копий белка. Однако когда настоящий коронавирус попадет в организм, выработанные иммунной системой антитела заработают.

Германия – клинические исследования стартовали, но в 2020-м вакцины не будет

В Германии разрешили первое клиническое исследование вакцины от коронавируса на людях.

Разрешение получил препарат от компании BioNTech. Вакцинируют сначала 200 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет.

Во время второго этапа прививать будут людей того же возраста, но с повышенным риском заражения или тяжелого протекания.

Китай – к сентябрю готовят первую вакцину для экстренного использования

Китай занимается разработкой троих вакцин от Covid-19.

В Китае испытывают вакцину от коронавируса на основе аденовирусного вектора. Ее будут тестировать на добровольцах до 31 декабря 2020 года.

Быстро продвигается и процесс по испытаниям инактивированной вакцины. Такие разработки ведут, в частности, ученые в Ухане и пекинская компания Sinovac Research & Development Co.

Уже проходит второй этап испытаний на людях, разработанной в Уханьском институте биологической продукции при Государственной фармацевтической корпорации Китая Sinopharm.

Чтобы закончить исследования может понадобиться еще год, однако власти Китая не исключат, что для экстренного использования (для особых групп людей — например, медиков) одна из вакцин будет готова и в сентябре.

Когда появится вакцина против коронавируса

Ни один ученый не возьмется называть дату изобретения вакцины от коронавируса, более того, многие не берутся прогнозировать год, когда она появится.

Президент США Дональд Трамп заверил своих граждан, что вакцина появится к концу 2020 года, однако потом он забрал свои слова обратно.

Управление по санитарному надзору США заявило, что выпуск вакцины, вероятно, произойдет как минимум через год.

Миллиардер Билл Гейтс, который спонтирует семь проектов по разработке вакцины, отметил, что масштабное производство вакцины вряд ли начнется в сентябре. По его словам, запустить его получится в течение года.

В немецком институте Пауля Эрлиха предупредили, вряд ли вакцина станет общедоступной в 2020 году.

В свою очередь Институт исследования вакцин Эдварда Дженера (Великобритания) готовится к запуску вакцины в массовое производство в сентябре 2020 года. Это риск, если вакцина не сработает, однако если она будет эффективной, то к сентябрю уже будет готово около миллиона доз, а затем производство ускорят.

В ВОЗ к форсированию испытаний относятся скептически и отмечают, что вакцина не появится раньше, чем через год.

Ранее Факты ICTV писали, что в Нидерландах ученые создали антитела, которые способны нейтрализовать коронавирус. Исследование провели в Утрехтском университете.

Синтезированные белки похожи на те антитела, которые производит иммунная система человека.