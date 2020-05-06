Как и когда мыть руки во время эпидемии коронавируса — советы Супрун

Тщательное мытье рук спасет от возбудителей многих болезней, не только от Covid-19, рассказала бывший и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и назвала три главных правила.

Мытье рук работает:

Если делать это часто (вирусы могут снова и снова попадать на руки с различных поверхностей). Если делать это тщательно (потому что поверхность кожи неровная). Если делать это не менее 30 секунд (именно столько времени примерно нужно милу и воде, чтобы разрушить оболочки бактерий и вирусов).

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Супрун также рассказала, когда нужно мыть руки обязательно:

После возвращения с улицы.

После пользования общественным транспортом.

До, во время и после приготовления пищи.

Перед едой.

До и после ухода за больным (особенно, если был контакт с жидкостями).

После кашля, чихания, очистки полости носа.

После посещения туалета.

После контакта с животными и пищей для животных.

После касания к мусору.

После перемены памперсов и уборки туалета ребенка.

До и после обработки пореза или раны.

По ее словам, напоминание о правильном мытье никогда не будет лишним, хотя многие считают, что делают это тщательно.

Недавно популярный сайт для взрослых PornHub запустил ресурс с видео, на которых учат, как правильно мыть руки.