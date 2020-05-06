PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье

Как и когда мыть руки во время эпидемии коронавируса — советы Супрун

Тщательное мытье рук спасет от возбудителей многих болезней, не только от Covid-19, рассказала бывший и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и назвала три главных правила.

Мытье рук работает:

  1. Если делать это часто (вирусы могут снова и снова попадать на руки с различных поверхностей).
  2. Если делать это тщательно (потому что поверхность кожи неровная).
  3. Если делать это не менее 30 секунд (именно столько времени примерно нужно милу и воде, чтобы разрушить оболочки бактерий и вирусов).

ЧитайтеКак мило и спирт убивают вирус Covid-19 — объяснение врача

Супрун также рассказала, когда нужно мыть руки обязательно:

  • После возвращения с улицы.
  • После пользования общественным транспортом.
  • До, во время и после приготовления пищи.
  • Перед едой.
  • До и после ухода за больным (особенно, если был контакт с жидкостями).
  • После кашля, чихания, очистки полости носа.
  • После посещения туалета.
  • После контакта с животными и пищей для животных.
  • После касания к мусору.
  • После перемены памперсов и уборки туалета ребенка.
  • До и после обработки пореза или раны.

По ее словам, напоминание о правильном мытье никогда не будет лишним, хотя многие считают, что делают это тщательно.

Недавно популярный сайт для взрослых PornHub запустил ресурс с видео, на которых учат, как правильно мыть руки.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх