Как и когда мыть руки во время эпидемии коронавируса — советы Супрун

Тщательное мытье рук спасет от возбудителей многих болезней, не только от Covid-19, рассказала бывший и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и назвала три главных правила.
Мытье рук работает:
- Если делать это часто (вирусы могут снова и снова попадать на руки с различных поверхностей).
- Если делать это тщательно (потому что поверхность кожи неровная).
- Если делать это не менее 30 секунд (именно столько времени примерно нужно милу и воде, чтобы разрушить оболочки бактерий и вирусов).
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Супрун также рассказала, когда нужно мыть руки обязательно:
- После возвращения с улицы.
- После пользования общественным транспортом.
- До, во время и после приготовления пищи.
- Перед едой.
- До и после ухода за больным (особенно, если был контакт с жидкостями).
- После кашля, чихания, очистки полости носа.
- После посещения туалета.
- После контакта с животными и пищей для животных.
- После касания к мусору.
- После перемены памперсов и уборки туалета ребенка.
- До и после обработки пореза или раны.
По ее словам, напоминание о правильном мытье никогда не будет лишним, хотя многие считают, что делают это тщательно.
Недавно популярный сайт для взрослых PornHub запустил ресурс с видео, на которых учат, как правильно мыть руки.