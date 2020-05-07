Секс во время беременности – топ-3 лучших позы

Секс во время беременности в первую очередь должен определяться безопасностью. Поэтому только ваш гинеколог может сказать, стоит ли им заниматься или безопаснее будет подождать.

О позах во время беременности Фактам ICTV рассказала сексолог Оксана Ефремова.

— Во время беременности в первую очередь выбор поз диктуется бережностью и защитой животика от резких толчков, давления и прочего. Кроме того, на поздних сроках часто начинает уставать поясница и болеть набухшая грудь. Поэтому и позы стоит подбирать с учетом этих особенностей, — отмечает Оксана Ефремова.

Поза №1 – Наездница. Она хороша тем, что живот остается свободным, а девушка сама может контролировать и темп, и движения, и глубину. Однако может быть дискомфорт в пояснице и груди от вертикальных движений.

Читайте: Музыка для секса — 10 песен для ночи любви

Поза №2 — Вариации коленно-локтевой. Они удобны как для живота, так и расслабленностью поясницы. Попробуйте опираться на неплотно надутый фитбол или очень мягкие подушки.

Поза №3 – Лежа на боку. Такая позиция будет отличным вариантом как на ранних сроках, так и на поздних. При желании можете дополнительно подложить полукруглую подушку для беременных под живот.

К слову, женщин часто беспокоит вопрос, бывает ли оргазм во время беременности и как его достичь. Подробнее о том, может ли беременная женщина испытать оргазм — читайте в нашем материале.