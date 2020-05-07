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Как правильно носить медицинскую маску и чем ее заменить
Как правильно носить медицинскую маску и чем ее заменить

Факты ICTV публикуют ответы на самые распространенные вопросы о медицинских защитных масках.

Нужно ли носить защитную маску?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует пользоваться медицинскими защитными масками людям с симптомами респираторных заболеваний: речь идет о кашле, насморке, проблемах с дыханием.

Польза от масок, которые для защиты используют здоровые люди, не доказана. Некоторые медики утверждают, что ношение масок только создает чувство защищенности. Из-за этого многие люди игнорируют другие, более действенные защитные меры.

Как правильно носить маску?

В ВОЗ составили пошаговую инструкцию, как правильно пользоваться медицинской маской.

  1. Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот. Убедитесь, что маска плотно прилегает к лицу.
  2. Не прикасайтесь к лицу и маске во время использования.
  3. Если маска стала влажной, немедленно снимите ее.
  4. После использования аккуратно снимите маску с помощью резинок, не касаясь тканевой части маски.
  5. Не трогайте использованную маску — ее нужно выбросить в мусор. Если случайно дотронулись — обязательно помойте руки с мылом.

Сколько раз можно использовать одну и ту же маску?

Абсолютно все медицинские маски являются одноразовыми.

ВОЗ уверяет, что повторное использование маски не только не защитит от вирусов, но и спровоцирует появление инфекции в организме.

Чем можно заменить маску?

Еще с советских времен, когда в большинстве сфер преобладал дефицит товаров, защитные маски делали из подручных материалов. Речь идет о марле, хлопке, бинте и даже бумаге.

ВОЗ предупреждает — ни в коем случае нельзя считать самодельные маски полноценной защитой против инфекций.

Элементы одежды — теплые свитера с высоким горлом, длинные шарфы — также не защитят от вирусов. Однако, находясь в людном месте без маски, лучше перестраховаться и прикрыть лицо.

Я точно заболею, если не буду носить маску?

 

Несмотря на повышенный интерес к маскам, их нет в списке первых рекомендаций ВОЗ по защите против коронавируса.

У вас мало шансов заболеть, если:

  • регулярно будете мыть и очищать антисептиком руки;
  • будете избегать людных мест и соблюдать социальную дистанцию;
  • постараетесь не касаться лица;
  • будете помнить о правилах респираторной гигиены.

Последний пункт — самый важный. Во время кашля или чихания обязательно прикрывайте лицо салфеткой, а после этого обработайте руки антисептиком или водой с мылом.

Фото: Dreamstime

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