Антитела есть почти у всех переболевших коронавирусом — исследование

Антитела вырабатываются почти у всех пациентов, которые переболели коронавирусом.

Об этом сообщила группа американских исследователей из научного центра при нью-йоркской сети больниц Mount Sinai.

В ходе исследования, которое проводилось с участием 624 больных, оказалось, что антитела вырабатываются независимо от возраста, пола и тяжести течения болезни.

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Сначала тесты на антитела дали положительный результат у 511 участников, у остальных их было слишком мало или не было совсем.

Во время повторного тестирования антитела обнаружили еще у 60 человек. По мнению ученых, это может указывать на то, что результаты анализов зависят от срока их проведения после выздоровления.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщали, что антитела к Covid-19 не гарантируют иммунитета.

Источник: The New York Times