Антитела есть почти у всех переболевших коронавирусом — исследование

Антитела вырабатываются почти у всех пациентов, которые переболели коронавирусом.
Об этом сообщила группа американских исследователей из научного центра при нью-йоркской сети больниц Mount Sinai.
В ходе исследования, которое проводилось с участием 624 больных, оказалось, что антитела вырабатываются независимо от возраста, пола и тяжести течения болезни.
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Сначала тесты на антитела дали положительный результат у 511 участников, у остальных их было слишком мало или не было совсем.
Во время повторного тестирования антитела обнаружили еще у 60 человек. По мнению ученых, это может указывать на то, что результаты анализов зависят от срока их проведения после выздоровления.
Напомним, ранее в ВОЗ сообщали, что антитела к Covid-19 не гарантируют иммунитета.
Источник: The New York Times