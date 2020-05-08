Во время пандемии коронавируса важно соблюдать правила безопасности независимо от того, действует карантин или нет, поэтому врач-педиатр, эксперт Минздрава Наталья Кундина дала несколько советов, что делать, чтобы уберечь себя от заражения, несмотря на запланированное с 11 мая постепенное смягчение карантина.
Правила, которых следует придерживаться после карантина:
- Тщательно мыть руки и пользоваться антисептическими средствами.
- Сохранять социальную дистанцию.
- Избегать мест скопления людей.
- Соблюдать правила гигиены дыхания и кашля.
- В случае даже легких симптомов ОРВИ самоизолироваться до полного выздоровления.
- Если заболели, заказывать доставку продуктов на дом, а выходя на улицу, пользоваться маской.
- Не касаться лица грязными руками.
- Обрабатывать приобретенные овощи, фрукты и упаковки продуктов.
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Напомним, карантин в Украине начался 12 марта 2020 года. Из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом эти меры продлили сначала с 3 до 24 апреля, потом до 11 мая, а теперь до 22 мая.