Во время пандемии коронавируса важно соблюдать правила безопасности независимо от того, действует карантин или нет, поэтому врач-педиатр, эксперт Минздрава Наталья Кундина дала несколько советов, что делать, чтобы уберечь себя от заражения, несмотря на запланированное с 11 мая постепенное смягчение карантина.

Правила, которых следует придерживаться после карантина:

Тщательно мыть руки и пользоваться антисептическими средствами. Сохранять социальную дистанцию. Избегать мест скопления людей. Соблюдать правила гигиены дыхания и кашля. В случае даже легких симптомов ОРВИ самоизолироваться до полного выздоровления. Если заболели, заказывать доставку продуктов на дом, а выходя на улицу, пользоваться маской. Не касаться лица грязными руками. Обрабатывать приобретенные овощи, фрукты и упаковки продуктов.

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Напомним, карантин в Украине начался 12 марта 2020 года. Из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом эти меры продлили сначала с 3 до 24 апреля, потом до 11 мая, а теперь до 22 мая.