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Правила выхода из карантина — восемь советов врача

Во время пандемии коронавируса важно соблюдать правила безопасности независимо от того, действует карантин или нет, поэтому врач-педиатр, эксперт Минздрава Наталья Кундина дала несколько советов, что делать, чтобы уберечь себя от заражения, несмотря на запланированное с 11 мая постепенное смягчение карантина.

Правила, которых следует придерживаться после карантина:

  1. Тщательно мыть руки и пользоваться антисептическими средствами.
  2. Сохранять социальную дистанцию.
  3. Избегать мест скопления людей.
  4. Соблюдать правила гигиены дыхания и кашля.
  5. В случае даже легких симптомов ОРВИ самоизолироваться до полного выздоровления.
  6. Если заболели, заказывать доставку продуктов на дом, а выходя на улицу, пользоваться маской.
  7. Не касаться лица грязными руками.
  8. Обрабатывать приобретенные овощи, фрукты и упаковки продуктов.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Напомним, карантин в Украине начался 12 марта 2020 года.  Из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом эти меры продлили сначала с 3 до 24 апреля, потом до 11 мая, а теперь до 22 мая.

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