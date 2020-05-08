Как правильно дезинфицировать авто от коронавируса

Автомобиль, которым пользуются несколько человек, теоретически может быть носителем опасного коронавируса Covid-19.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун утверждает, что систематическая дезинфекция автомобиля уменьшает шансы заразиться и требует не так много времени, как кажется.

Без уборки в салоне вирусы могут существовать до 2-3 дней.

Читайте: Как мило и спирт убивают вирус Covid-19 — объяснение врача

Как дезинфицировать автомобиль от коронавируса?

Разбрызгиваем антисептик или аэрозоль по салону

Спрей должен попасть на все поверхности, к которым можно прикоснуться рукой. Обработать надо сиденья, руль, панель передач, подлокотники и бардачок.

Ждем 5-7 минут

Нужно выйти из машины и дождаться, пока жидкость попадет на поверхности и высохнет. После этого проветриваем автомобиль, иначе останется стойкий запах аэрозоля.

Протираем салон спиртом

Тряпку или плотную салфетку смачиваем спиртом и хорошо протираем все те поверхности, куда попадал аэрозоль. Запах спирта не менее устойчивый — проветрить автомобильный салон придется еще раз.

Читайте: Коронавирус в Украине — статистика по областям

Также Ульяна Супрун советует всегда возить с собой антисептик или спиртосодержащей аэрозоль. Он всегда пригодится для дезинфекции мест, которых касались руками другие люди.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как можно защититься от Covid-19 на улице. Понадобится могут не только медицинские маски, но и очки и перчатки.