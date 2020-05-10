Врачи рассмотрели компьютерную томографию легких детей с Covid-19, чтобы определить общие черты болезни.

Из 20 детей почти две трети имели признаки распространенного воспаления.

Половина пациентов имела так называемый “симптом гало”, который является признаком организующейся пневмонии.

Томография показала, что уплотнение в легких затрудняет дыхание.











Как выглядят легкие ребенка, инфицированного коронавирусом / 3 фотографии

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В целом врачи констатировали, что дети не так сильно подвержены воздействию Covid-19, как взрослые.

Как сообщалось, Минздрав Украины назвал области, где дети чаще болеют Covid-19.