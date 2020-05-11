Карантин в Украине: как сохранять спокойствие и не нервничать

Карантин в Украине продолжается уже более 60 дней, и люди начинают острее ощущать беспокойство и психологический дискомфорт.

Ученые подсчитали, что к пандемии коронавируса чувство тревоги и страха переживали всего 33,7% населения мира. Сегодня же уровень беспокойства зашкаливает.

— К уже привычным страхам добавились новые, связанные с пандемией Covid-19: страх смерти, страх неизлечимых болезней, страх острой нехватки финансов, страх увольнения, страх продления карантина, страх неудобств, связанных с ограничением передвижения, — рассказывает международный коуч и автор проекта Free Soul Роман Кириченко.

По его мнению, причины беспокойства в подавляющем большинстве находятся внутри самого человека, а вовсе не во внешних обстоятельствах.

— Фокус на плохом – одна из причин повышенного беспокойства, но, как показывает практика, 80% людям выгодно ориентироваться на негатив и жаловаться, оправдываю свои неудачи, — отметил Роман Кириченко.

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Кроме этого, важную роль играет страх неизвестности.

— Проанализируйте все, что приходит вам в голову. Вы поймете, что половина из этого из области фантастики, реализация таких сценариев маловероятна. Вам даже станет весело от этой глупости, которая крутилась в голове. Кстати, умение посмеяться над собой — первый шаг навстречу эмоциональной легкости.

Как сохранять спокойствие во время карантина?

Совет №1. Найдите выход беспокойству

Не держите беспокойство в себе – это приведет только к затяжной депрессии и неуверенности в себе. Давайте выход накопленному в теле напряжению и дурным мыслям. Подберите способ, который подходит именно вам — можете покричать, можно попрыгать или потанцевать. Можно постоять на голове или побить грушу. Важно найти свой способ разрядки и применять его регулярно.

Совет №2. Фильтруйте негатив

Убеждениям я уделяю особое внимание, так как они сильно влияют на жизнь человека. Как позитивно, так и негативно.

Выпишите все фразы, которые говорите по отношению к себе в течение дня. Добавьте к списку все ваши мысли о себе, деньгах и об отношениях. Если они вас устраивают – оставьте как есть. Если нет – исправьте! Например, Нужно быть скромнее замените на Нужно быть смелее.

Главный критерий подобных замен – ощущение легкого расширения и свободы внутри вас. Попробуйте мыслить позитивными образами. Визуализируйте оптимизм и вы почувствуете, как разум успокаивается, а мысли становятся ясными.

Совет №3 Погрузитесь в информационный вакуум

Разве могли мы не на карантине позволить себе столько тишины? Ограничивайте поступление информации. Посчитаете сколько часов в день вы смотрите телевизор или листаете ленту социальных сетей. Сколько времени вы заняты обсуждением полученной информации. Побудьте в изоляции от новостей, требовательного шефа, рабочих задач и дэдлайнов.

Позвольте себе очиститься от информационного шума – сократите время на новости до минимума. Попрактикуйте дыхательные техники, йогу, прогулки в одиночестве на свежем воздухе.

Вероятнее всего, вначале вам будет непривычно, возможно поначалу уровень беспокойства подскочит, но в долгосрочной перспективе это произведет отличный эффект на ваше душевное здоровье.

Совет №4 Живите здесь и сейчас

Сконцентрируйтесь на том, что с вами происходит сегодня. Сами удивитесь, когда после этого сможете мыслить быстрее, а действовать – результативнее. Оказывается, найти правильных выход и эффективнее решить проблему было не так уж сложно. Это верный способ уменьшить тревожность, касающуюся вашего будущего.

Совет №5. “Проиграйте” худший сценарий

Вы должны встретиться со своими страхами и опасениями лицом к лицу и продумать все самые ужасные сценарии. После чего мысленно сказать себе Я справлюсь, даже если все произойдёт самым худшим образом!

В какой-то момент вы поймете, что ваши страхи и беспокойство – это ни что иное, как просто эмоции. Все они потеряют силу, как только вы перестанете подпитывать их.

Напомним, ранее Факты ICTV публиковали советы от психолога Максима Жидко, как прорабатывать негативные мысли во время карантина.