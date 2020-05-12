Коронавирус и беременность: как защититься и что нужно знать

Сейчас проводятся исследования по влиянию Covid-19 на беременных. Поэтому нет доказательств, что они подвержены большему риску тяжелого заболевания, чем остальное население.

Однако из-за изменений в организме и иммунной системе беременные женщины могут плохо переносить некоторые респираторные инфекции. Поэтому важно принимать меры безопасности, чтобы защититься от коронавируса, и сообщить о возможных симптомах (повышение температуры, кашель или затрудненное дыхание) своему врачу в случае их появления.