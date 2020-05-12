Вакцинация во время пандемии коронавируса: советы эксперта ЮНИСЕФ

О том, можно ли проводить вакцинацию во время эпидемии коронавируса, и на что стоит обратить внимание? На эти и другие вопросы ответила врач, медэксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавина.

Можно ли перенести вакцинацию из-за пандемии Covid-19?

– Дети и взрослые, пропустившие вакцинацию из-за пандемии Covid-19, должны сделать прививки как можно скорее. Нужно доделать дозы, которых не хватает. Очень важно сделать это в безопасных условиях, когда нет риска заражения в медучреждении, – советует Булавина.

Какие новые правила вакцинации детей появились во время пандемии коронавируса?

По ее словам, новых правил нет – просто очень ужесточены требования к разделению потоков.

– Есть уже такая тенденция создавать клиники здорового ребенка, и в частном секторе есть, например, отдельно стоящие клиники, куда приходят дети и взрослые на вакцинацию и осмотр, и те клиники, которые принимают пациентов с симтомами, – рассказала медэксперт ЮНИСЕФ.

Булавина отметила, что разделение потоков необходимо, чтобы в одной очереди не стояли больные и здоровые люди.

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Что делать, если нет возможности сделать прививку ребенку, вакцина закончилась или нет доступа к поликлинике?

– Нужно по телефону уже сейчас договориться с доктором о том, каким будет дальнейший план вакцинации ребенка, чтобы как только это станет возможным, сделать все очень быстро и безопасно, – отметила Булавина.

Можно ли вакцинировать ребенка дома, то есть купить вакцину и вызвать врача?

– Конечно, таких официальных рекомендаций нет, однако самое важное в вакцинации, чтобы всегда была аптечка неотложной помощи на случай очень редких аллергических реакций. Если такая аптечка есть, то пациенты могут вакцинироваться бригадами медиков на производстве, в больших офисах или на дому. В сегодняшних условиях это имеет смысл, – считает врач.

Рекомендации для взрослых, которым каждые 10 лет нужно делать прививку от дифтерии и столбняка

Булавина сказала, что эту вакцинацию нельзя останавливать, несмотря на пандемию коронавируса. Поэтому взрослые, которые находятся на карантине, должны обсудить это со своим семейным врачом по телефону – какая вакцина необходима, сроки ее проведения.

Она также посоветовала привиться от пнемококка.

Врач отметила, что эта вакцинация не покрывается государством, но очень важна для взрослых, особенно из группы риска – с хроническими заболеваниями или по возрасту (старше 65 лет).

– А также взрослые любого возраста могут вакцинироваться от гепатита В, поскольку в их детстве этой вакцины еще не было. Поэтому советую всем обсудить со своим доктором, от чего можно вакцинироваться при выходе из карантина, если он готов обеспечить безопасную вакцинацию, – добавила она.

Могут ли возникнут проблемы с прививкой от гриппа во время пандемии коронавируса?

Она привела пример США, где обсуждается вопрос своевременной вакцинации от гриппа в следующем сезоне.

– Чем больше людей будут вакцинированы от гриппа, тем меньше будет пневмоний гриппозных. Она не менее опасная, чем при Covid-19. Поэтому вакцинация от гриппа или пневмококка очень важна, – сказала доктор.

Можно ли вакцинироваться во время пандемии, не ослабит ли это иммунитет?

– Имунная система может одновременно сталкиваться с большим количеством вызовов. Соответственно, вы можеме не волноваться, если ребенок вакцинирован, а потом он вдруг заболел, например, коронавирусом. Это никак не повлияет на его состояние и на течение инфекции. Поэтому можно спокойно делать прививки. Главное – избегать контактов с больными людьми в процессе вакцинации или в процессе того, как вы добираетесь к клинике на вакцинацию, – рассказала врач.

Нужно ли как-то готовиться к вакцинации?

Специальная подготовка – ни в контексте Covid-19, ни в контексте этой инфекции – не нужна, если с врачом вы обсудили наилучшую схему для уменьшения количества визитов для прохождения вакцинации.

Можно ли проводить экстренную вакцинацию во время пандемии?

Человек наступил на шприц и опасается, что инфицировался гепатитом В, укусила собака, поранился, но не был привит от столбняка, и нуждается в немедленной профилактике – все это экстренные ситуации, они не могут быть отложены, независимо от ситуации с коронавирусом.

На что обратить внимание после вакцинации?

– Не все, что происходит после вакцинации, связано именно с ней. Чаще всего бывают совпадения по времени с другим заболеванием. Например, ребенок может заразиться от кого-то гриппом, коронавирусом или ветрянкой, и заболеть в период после вакцинации. Поэтому стоит рассматривать каждую ситуацию отдельно – не с точки зрения привязки к вакцинации, а с точки зрения потенциальной опасности для ребенка, – советует Булавина.

То есть, по ее словам, нужно наблюдать за симптомами и советоваться с врачом.

Пока весь мир ожидает вакцину от Covid-19, что можно сделать сейчас?

Ожидая появления вакцины от коронавируса, люди из группы риска – 65 лет плюс – должны позаботиться о своевременной вакцинации от дифтерии и столбняка, которая проводится каждые 10 лет, но о ней часто забывают, подытожила Булавина.

Напомним, по состоянию на 12 мая в Украине зафиксировали 16 023 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 375 человек.