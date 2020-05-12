Как уговорить девушку на анальный секс и подготовиться к нему

Девушки обычно с предосторожностью относятся к анальному сексу, однако партнеру стоит подойти к этому вопросу основательно.

Об этом Фактам ICTV рассказала сексолог Оксана Ефремова.

— Я бы предложила не уговаривать на анальный секс, а заинтересовать ее и сделать так, чтобы ей это было тоже приятно и в удовольствие. А для этого стоит понять, почему же она не хочет анального секса, – отмечает сексолог.

Ефремова отметила, что обычно девушки избегают такого вида интима из-за болезненных ощущений, поэтому важно знать, как сделать его безопасным и безболезненным.

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— Используйте много хорошей смазки для обезболивания, не спешите и позаботьтесь о хорошей прелюдии и стимуляции клитора. Начинайте с внешних ласк и игр пальчиком или маленькой секс-игрушкой. Не переходите к проникновению в первый же вечер – остановись исключительно на ласках, — рассказывает Ефремова.

Сексолог отмечает, что нужно приложить усилия, чтобы девушка смогла получить оргазм от таких ласк.

— Тогда вам не понадобится ее уговаривать — ей и самой это будет приятно и интересно, — добавила Оксана Ефремова.

Ранее Факты ICTV писали, что пары, которые не живут вместе или относятся к группе риска заболевания коронавирусом, должны на время отказаться от секса.