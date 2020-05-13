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Факты / Lifestyle / Здоровье

Коронавирус и потеря обоняния: ученые объяснили главный симптом

Частичная или полная потеря обоняния часто является ранним признаком заражения коронавирусом. Ученым из США благодаря опытам на мышах удалось выяснить причины появления такого симптома.

Исследователи из ACS Chemical Neuroscience пришли к выводу, что инфекция проникает в организм с помощью белков, способствующих распознаванию запаха. Они вырабатываются в полости носа, и у старых животных этих белков вырабатывается больше, чем у молодых.

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Ученые предполагают, если такой механизм верен и для людей, то становится понятным, почему пожилые люди больше подвержены заражению коронавирусом.

Чтобы вовремя обнаружить Covid-19 и обратиться за помощью к медикам, стоит знать симптомы коронавируса.

Источник: ACS Chemical Neuroscience

Фото: Getty Images

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