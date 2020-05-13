Вакцинация во время карантина: о чем нужно позаботиться

Да, можно, и очень важно. ВОЗ и Центры по контролю за заболеваниями США не рекомендуют отменять прививки во время вспышки коронавируса.

Как долго продлится ситуация с Covid-19 — пока неизвестно, а приостановление вакцинации и низкие охваты прививками угрожают вспышками других инфекционных болезней.

Именно поэтому детей нужно защитить от инфекций, против которых проводят вакцинацию.