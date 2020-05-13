Вакцинация во время карантина: о чем нужно позаботиться

Можно ли вакцинировать ребенка во время пандемии Covid-19?
Да, можно, и очень важно. ВОЗ и Центры по контролю за заболеваниями США не рекомендуют отменять прививки во время вспышки коронавируса.
Как долго продлится ситуация с Covid-19 — пока неизвестно, а приостановление вакцинации и низкие охваты прививками угрожают вспышками других инфекционных болезней.
Именно поэтому детей нужно защитить от инфекций, против которых проводят вакцинацию.
О чем важно позаботиться во время вакцинации в течение карантина?
Для каждой конкретной ситуации нужно искать решение вместе с врачом.
В контексте Covid-19 нужно оценить, насколько удобно и реалистично будет добраться до места вакцинации и как минимизировать или полностью исключить возможные контакты с людьми.
Где можно сделать вакцинацию?
Вакцинироваться можно в следующих местах:
- в государственной или частной поликлинике;
- в фельдшерско-акушерском пункте или сельской амбулатории, где полностью разделены потоки пациентов: в здании есть разные входы для больных и здоровых детей;
- еженедельно для вакцинации выделяют отдельное время или День здорового ребенка, когда в поликлинике проводят осмотр и вакцинацию здоровых детей;
- в клинике здорового ребенка (например, такие есть в частном секторе).
Как разделить потоки людей?
Если вы врач, позаботьтесь о том, чтобы потоки пациентов в вашей поликлинике или амбулатории были разделены:
- если в вашем заведении есть отдельный вход для здоровых детей, которые приходят именно на вакцинацию, предупредите родителей, чтобы они им пользовались;
- можно разделить потоки, назначив для вакцинации отдельное время, когда в заведении принимают только здоровых детей;
- предупредите своих пациентов, что с такими симптомами, как кашель, температура, насморк, лучше звонить вам и обсуждать дальнейшие действия по телефону, чем приходить и ждать в очереди.
Как действовать, если вакцинация нужна безотлагательно?
Ни в коем случае нельзя откладывать экстренную вакцинацию/постконтактную профилактику.
Например, при контакте с кровью (возможность инфицирования гепатитом В), когда укусило животное (возможно инфицирование бешенством), человек получил травму и ему нужна профилактика столбняка.
Всегда обсуждайте каждую конкретную ситуацию с врачом и выстраивайте соответствующий маршрут.
Обратите внимание на то, что применение именно многокомпонентных вакцин уменьшает количество уколов и визитов в поликлиники.
Что делать, если пропустили плановую прививку?
Если пропустили прививки по календарю, обычно не нужно “все делать сначала”.
Составьте график вакцинации ребенка с вашим врачом и догоните пропущенное при первой возможности.
Если график нарушен, вакцинацию можно делать против любой инфекции в любом порядке.
Единственное правило, которого следует придерживаться в этом случае: следите за соблюдением интервалов введения доз, что позволяет достичь максимальной эффективности.
Несколько вакцин можно вводить в один день. Это обычная международная практика, которая позволяет уменьшить количество визитов в медицинское учреждение, а следовательно, и уровень стресса для ребенка и родителей.
Может ли вакцинация ослабить иммунную систему?
Нет, наоборот — это инфицирование определенными вирусами может ослабить иммунную систему и сопротивляемость организма. Вакцины действуют иначе.
Прививочные вирусы настолько ослаблены, что не могут повлиять на иммунитет. Поэтому перегрузить иммунную систему вакцинация не способна.
Во время инфекционного заболевания нагрузки на иммунитет в несколько раз выше, чем при вакцинации.
Даже если одновременно ввести вакцины против 10 инфекционных заболеваний, будет задействовано лишь 0,1% иммунной системы.