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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вакцинация во время карантина: о чем важно позаботиться во время пандемии Covid-19
Вакцинация во время карантина: о чем важно позаботиться во время пандемии Covid-19

Можно ли делать детям прививки во время карантина и о чем важно позаботиться во время пандемии коронавируса?

Факты ICTV совместно с ЮНИСЕФ собрали ответы на интересующие вопросы.

Вакцинация во время карантина: о чем нужно позаботиться

Можно ли вакцинировать ребенка во время пандемии Covid-19?

Да, можно, и очень важно. ВОЗ и Центры по контролю за заболеваниями США не рекомендуют отменять прививки во время вспышки коронавируса.

Как долго продлится ситуация с Covid-19 — пока неизвестно, а приостановление вакцинации и низкие охваты прививками угрожают вспышками других инфекционных болезней.

Именно поэтому детей нужно защитить от инфекций, против которых проводят вакцинацию.

О чем важно позаботиться во время вакцинации в течение карантина?

Для каждой конкретной ситуации нужно искать решение вместе с врачом.

В контексте Covid-19 нужно оценить, насколько удобно и реалистично будет добраться до места вакцинации и как минимизировать или полностью исключить возможные контакты с людьми.

Где можно сделать вакцинацию?

Вакцинироваться можно в следующих местах:

  • в государственной или частной поликлинике;
  • в фельдшерско-акушерском пункте или сельской амбулатории, где полностью разделены потоки пациентов: в здании есть разные входы для больных и здоровых детей;
  • еженедельно для вакцинации выделяют отдельное время или День здорового ребенка, когда в поликлинике проводят осмотр и вакцинацию здоровых детей;
  • в клинике здорового ребенка (например, такие есть в частном секторе).

Как разделить потоки людей?

Если вы врач, позаботьтесь о том, чтобы потоки пациентов в вашей поликлинике или амбулатории были разделены:

  • если в вашем заведении есть отдельный вход для здоровых детей, которые приходят именно на вакцинацию, предупредите родителей, чтобы они им пользовались;
  • можно разделить потоки, назначив для вакцинации отдельное время, когда в заведении принимают только здоровых детей;
  • предупредите своих пациентов, что с такими симптомами, как кашель, температура, насморк, лучше звонить вам и обсуждать дальнейшие действия по телефону, чем приходить и ждать в очереди.

Как действовать, если вакцинация нужна безотлагательно?

Ни в коем случае нельзя откладывать экстренную вакцинацию/постконтактную профилактику.

Например, при контакте с кровью (возможность инфицирования гепатитом В), когда укусило животное (возможно инфицирование бешенством), человек получил травму и ему нужна профилактика столбняка.

Всегда обсуждайте каждую конкретную ситуацию с врачом и выстраивайте соответствующий маршрут.

Обратите внимание на то, что применение именно многокомпонентных вакцин уменьшает количество уколов и визитов в поликлиники.

Что делать, если пропустили плановую прививку?

Если пропустили прививки по календарю, обычно не нужно “все делать сначала”.

Составьте график вакцинации ребенка с вашим врачом и догоните пропущенное при первой возможности.

Если график нарушен, вакцинацию можно делать против любой инфекции в любом порядке.

Единственное правило, которого следует придерживаться в этом случае: следите за соблюдением интервалов введения доз, что позволяет достичь максимальной эффективности.

Несколько вакцин можно вводить в один день. Это обычная международная практика, которая позволяет уменьшить количество визитов в медицинское учреждение, а следовательно, и уровень стресса для ребенка и родителей.

Может ли вакцинация ослабить иммунную систему?

Нет, наоборот — это инфицирование определенными вирусами может ослабить иммунную систему и сопротивляемость организма. Вакцины действуют иначе.

Прививочные вирусы настолько ослаблены, что не могут повлиять на иммунитет. Поэтому перегрузить иммунную систему вакцинация не способна.

Во время инфекционного заболевания нагрузки на иммунитет в несколько раз выше, чем при вакцинации.

Даже если одновременно ввести вакцины против 10 инфекционных заболеваний, будет задействовано лишь 0,1% иммунной системы.

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