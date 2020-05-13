В условиях карантина украинцам советуют максимально ограничить круг общения и не выходить на улицу. Но что делать, если срочно нужны лекарства, а рядом нет родственника, который смог бы позаботиться и выйти в аптеку.

В такой ситуации на помощь придут курьеры. Но за их услуги придется доплатить.

Факты ICTV узнали, как заказать лекарства с доставкой домой, какова цена услуги и сколько придется ждать заказ? Рассмотрим на примере Киева.

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ВАРИАНТ 1. Воспользоваться услугами сервиса доставки лекарств

Например, Liki24.com. На их сайте можно найти лекарство, заказать его и получить с доставкой на дом. К тому же ресурс автоматически анализирует цены на определенный препарат во всех аптеках и поможет подобрать товар по самой низкой цене. Хотя придется доплатить за услуги.

После оформления заказа курьер доставит препарат. Срочная доставка за несколько часов обойдется в 99 грн, в определенные часы – с 11.30 до 15.00, с 14.00 до 18.00 или с 19.00 до 23.00 – в 79 грн.

Товары доставляются и Новой почтой, но в таком случае клиент оплачивает услуги Liki24.com и Новой почты.

Правда, на этом ресурсе мы так и не смогли заказать препарат с сегодня на сегодня. Да и звонки в call-центр не увенчались успехом.

Хотя на главной странице сайта нас предупреждали: из-за карантина платформа перегружена, в связи с этим заказы могут оформляться дольше.

ВАРИАНТ 2. Найти аптеку со службой доставки

В Киеве есть аптеки, на сайтах которых можно заказать лекарство и получить его с доставкой на дом. Например, Farmax.

— Если лекарство стоит дороже 200 грн, доставка бесплатна. Если же дешевле, доставка обойдется в 100 грн, — сообщили нам в аптеке.

Товар доставят домой в течение дня.

ВАРИАНТ 3. Воспользоваться услугами любой курьерской службы

Курьер заберет лекарство в любой аптеке и доставит домой.

— По Киеву минимальный заказ – 90 грн. Это если мы в первой половине дня забираем, во второй – доставляем. Если это суперсрочно, то заплатить нужно 190 грн. Препарат будет у вас в течение двух часов. Если нужно, то курьер может быть в маске или перчатках, — сообщили нам в службе доставки Green Post.

К сожалению, такие способы доставки доступны только жителям крупных городов Украины: Киева, Харькова, Львова, Днепра.

Жителям мелких городов и сел в регионах придется сложнее.

Варианты – воспользоваться услугами экспресс-доставки по Украине или же Новой почты. Но придется ожидать сутки и все равно выезжать в пункт доставки. В такой ситуации легче выйти в аптеку.

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