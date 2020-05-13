Анальный секс: как подготовится и чем он опасен

Многие опасаются анального секса, так как боятся, что это больно, неприятно и вредно для здоровья.

Некая правда в этом есть, ведь при неправильном подходе и несоблюдении правил безопасности можно причинить себе вред.

— Если не использовать презервативы и не соблюдать правила гигиены, можно получить инфекции, передающиеся половым путем, нарушения микрофлоры интимных органов или цистит, — отмечает сексолог Оксана Ефремова.

Кроме того, при резких, грубых движениях без нужного количества правильной смазки и должного возбуждения возможны появления трещин и даже более серьезных травм сфинктера и кишечника.

— Но правда в том, что если у вас нет противопоказаний (трещин, активной фазы геморроя, цистита, заболеваний), при грамотной подготовке секс может быть не только безопасным и безболезненным, но и очень приятным! – заявляет сексолог.

Также во время подготовки не обязательно использовать клизму, как многие советуют.

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— Достаточно вовремя сходить в туалет, иметь под рукой презерватив и хорошую смазку обезболивающего эффекта, а также действовать бережно, подготавливаясь к проникновению пальцами или игрушкой, подбирая подходящий размер и поддерживая сильное возбуждение в процессе всех ласк, — рассказывает Оксана Ефремова.

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