Чем коронавирус отличается от гриппа, какие симптомы, инкубационный период, профилактика и лечение этих заболеваний — читайте в материале.
Симптомы заболевания
Наиболее распространенными симптомами коронавируса являются головная боль, кашель, лихорадка, затруднение дыхания, в некоторых случаях — диарея или конъюнктивит. Некоторые люди имеют легкие симптомы, другие — тяжело болеют.
Во время гриппа высокая температура держится на уровне 38° более 3-5 дней, в большинстве случаев она сопровождается явным упадком сил, апатией, мышечными болями.
Кроме того, у больных гриппом чаще всего влажный кашель или его совсем нет. У больных коронавирусом он сухой и утомительный (трудно откашляться).
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Инкубационный период
Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 14 дней. Для гриппа это более короткий срок — один-два дня. В течение этого времени, даже не проявляя признаки заболевания, больные гриппом очень заразны и остаются такими неделю.
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Профилактика
Для профилактики коронавируса и гриппа в Минздареве советуют соблюдать следующие правила:
- регулярно мыть руки;
- соблюдать правила респираторной гигиены (при кашле и чихании прикрывать рот и нос салфеткой или изгибом локтя);
- соблюдать дистанцию в общественных местах (не менее одного метра);
- не трогать грязными руками глаза, нос, рот;
- соблюдать обычные правила гигиены;
- не употреблять сырую или без надлежащей термической обработки пищу животного происхождения;
- убирать на рабочем месте: очищать поверхности, столешницы и дверные ручки соответствующими средствами для чистки;
- делать прививки от гриппа.
Лечение
Сейчас лекарств и вакцины против коронавируса не существует. Пациентов с подозрением на коронавирус необходимо изолировать в одноместных палатах. Им предоставляется симптоматическое лечение. В случае, если одноместных палат не хватает, людей нужно размещать в палатах, в которых расстояние между кроватями не менее одного метра.
По информации ВОЗ, при лечении Covid-19 антибиотики неэффективны.
Чтобы не заболеть гриппом, в Минздаре советуют вакцинироваться. Если вы заболели, то нужно обратиться к врачу. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, самостоятельно назначать антибиотики или другие препараты.
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