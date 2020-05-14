Топ-5 идей для ролевых игр в постели

Ролевые игры — это активность, во время которой пара примеряет на себя определенные роли и отыгрывает сценарии, основанные на их сексуальных фантазиях.

Сценарий, как таковой не нужно воспринимать буквально, все зависит от вашей фантазии и желаний.

Однако провести определенную подготовку все же стоит.

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Правила ролевых игр:

Роли, которые вы хотите примерить, необходимо обсудить с партнером. Ведь любая интимная практика должна основываться на согласии. Не надо из солидарности, вежливости или жалости соглашаться на предложение, которое вам не нравится. Необходимо найти консенсус с партнером. Секс должен приносить удовольствие, а не психологические или физические травмы.

Не надо из солидарности, вежливости или жалости соглашаться на предложение, которое вам не нравится. Необходимо найти консенсус с партнером. Секс должен приносить удовольствие, а не психологические или физические травмы. Обсудите правила, по которым вы будете играть. Импровизация импровизацией, но безопасность, прежде всего. Особенно это касается разного рода БДСМ-практик. Вы должны договориться и определить ряд границ, которые нельзя пересекать.

Особенно это касается разного рода БДСМ-практик. Вы должны договориться и определить ряд границ, которые нельзя пересекать. Использование предметов в ваших играх также должно пройти проверку. Как минимум, если хотите использовать наручники или секс-игрушки, купите их в специальном магазине. Не нужно пользоваться бытовыми средствами, которые просто под руку попались.

Топ-5 оригинальных сценариев для ролевых игр

Таксист

Кто будет таксистом, а кто провинившимся пассажиром решать только вам. Однако игра подойдет не всем, а только тем, у кого есть автомобиль. Кстати, хороший повод его приобрести, если у вас его нет.

Звоните таксисту и попросите приехать по адресу, а когда водитель привезет вас в нужное место, то окажется, что платить нечем. Придется расплачиваться натурой. Есть, конечно, вариант машину помыть, но сейчас речь идет о сексуальных играх.

К слову, о сексе в автомобиле Факты уже писали ранее.

Красотка

Все, кто смотрел фильм с Джулией Робертс Красотка, сразу понял, о чем речь. Для тех, кто не видел, советуем глянуть на досуге и рассказываем суть. Тем более, все предельно просто, богатый, презентабельный мужчина с хорошими манерами знакомится с девушкой древнейшей профессии. Далее все зависит от ваших желаний.

Строгий следователь

Опять роли распределяете по желанию. Например, дерзкая девушка таки оказалась в руках правоохранителей. А выдавить правду поручают неподкупному следователю. Однако, чтобы выманить правду девушку придется пытать. Конечно, пытки должны быть сексуального характера, чтобы они нравились обоим партнерам.

Фотомодель

Превратите свою спальню на один вечер в фотостудию. Для антуража можете повесить свет, обзавестись фотокамерой. Однако фотосессия будет не простой, а в стиле ню. Конечно, фотографу нужно будет управлять моделью. И удовольствие получите, и красивые фото на память останутся.

Интимное интервью

Для игры понадобятся любопытный журналист и спикер, который любит говорить откровенно. Кстати, игра также поможет наладить диалог между партнерами, чтобы проще было высказать свои предпочтения. Когда все будет сказано, пора будет приступить и к реализации этого на практике.

К слову, Факты ICTV публиковали 11 секретов, как сделать секс регулярным.