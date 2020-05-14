Чудеса немецкой медицины: больным выдают зубные щетки, питание – как в ресторане

В Германии врачей за курение заставляют больше работать, а иногда и штрафуют, а пациентам в клиниках выдают все средства гигиены. Об этом и другом рассказала украинка Виктория, которая уже несколько лет работает там врачом.

Современное оборудование, высокие зарплаты и полная компьютеризация — для немецких медиков обыденность.

По словам Виктории, врачей полностью обеспечивают специальной одеждой, и ухаживать за ним самостоятельно не надо.

— Я получаю выглаженную одежду в прачечной больницы, которая находится в подвале, — сказала женщина, отметив, что обувью больница не обеспечивает, а вот деньги за нее можно требовать, как и за другие расходы на профессиональные потребности.

Еще одно из преимуществ — полная юридическая защищенность. Если врач, допустил какую-то ошибку, следствием которой является, скажем, судебное разбирательство, этой проблемой будут занимаются только юристы.

В некоторых больницах медиков отучают курить, заставляя дольше работать или штрафуют. А тех, кто наоборот не курит, — поощряют доплатами.

Поражает немецкая медицина и условиями для пациентов. Палаты максимум трехместные с отдельной ванной комнатой, плазменным телевизором, у каждой кровати — специальный пульт, с помощью которого вызывают медсестру.

Более того, больные обеспечиваются всеми гигиеническими средствами, даже такими, как зубная щетка и бритва. Питание — почти как в ресторане.

Виктория говорит, что заботятся о пациентах не только пока лечат, но и после выздоровления. Если, например, о человеке некому позаботиться после операции, он может находиться в клинике до тех пор, пока соцслужбы не найдут ему приют с должным уходом. Обычно это пребывание покрывает страховка, если ее нет — берут плату, о которой предупреждают заранее.

В Германии особое отношение и к посетителям больниц. Их не заставляют одевать халат или бахилы, даже в отделениях для новорожденных.

Отличаются от украинских и аптеки. Купить лекарства без рецепта врача почти невозможно — максимум леденцы от горла и парацетамол.

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