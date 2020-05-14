Имбирь или хрен? Комаровский рассказал о профилактике вирусных болезней

Известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о пользе хрена, который и слезу вышибает, и дыхание перехватывает.

— Важно действительно понять смысл фразы слезу выбивает. Не всегда люди понимают смысл анатомии, почему вирус размножается в верхних дыхательных путях и слизистой оболочке носа, — отметил Коморовский.

По его словам, слезы, которые образуются, стекают не только по щекам — большая их часть стекает как раз по носослезном канале в полость носа. Именно поэтому когда мы плачем мы шмыгает носом.

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В этом контексте врач видел еще один важный нюанс.

— Ведь в слезах содержится особый универсальный противовирусный белок лизоцим, который является достаточно мощным фактором неспецифической иммунной защиты. Именно поэтому дети, которые плачут и регулярно промывают себе нос лизоцимом — то есть слезами — болеют значительно реже, — подчеркнул педиатр.

Можно предположить, что хрен, который выбивает слезу и заставляет нас шмыгать носом, заставляет нас промывать нос лизоцимом.

— Поэтому хрен однозначно более эффективен, чем имбирь, — отметил Комаровский.

Напомним, Комаровский считает, что вторая волна коронавируса в Украине ожидается в октябре-ноябре 2020 года. Педиатр рассказал, как к ней подготовиться.