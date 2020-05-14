Мир охватила пандемия коронавируса. Симптомы по дням, которые были опубликованы в исследовании китайских медиков, помогут показать, как протекает заболевание.

За основу исследований были взяты истории болезней пациентов двух больниц Уханя (Китай), которые поступили после 29 декабря и выписались или умерли к 31 января.

Симптомы коронавируса Covid-19 часто схожи с гриппом или ОРВИ.

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Симптомы коронавируса по дням:

День 1−4. В первые дни основным симптомом является повышенная температура. У некоторых может появиться боль в мышцах, сухой кашель, тошнота и диарея.

Начало болезни также может протекать в мягкой форме из-за чего человек может решить, что это что-то несерьезное.

День 5−6. У человека затрудняется дыхание. Особенно это касается пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем.

День 7. Существенное усиление проблем с дыханием. Исследование показывает, что у многих зараженных в этот период симптомы ослабевают.

День 8−9. У пациентов, которые тяжело переносят инфекцию (около 15% от числа всех заболевших), развивались признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могли должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы.

День 10−11. Пациенты, которые тяжело переносят инфекцию, поступают в реанимацию. К остальным симптомам добавляется боль в животе.

День 12. Пациенты идут на поправку и температура снижается.

День 17. Выздоравливающих выписывают.

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Медики подчеркивают, что кашель является второстепенным симптомом, потому что после выписки из больницы многие из тех, кто вылечился, продолжали кашлять.

Одышка проходит через 13 дней. В целом период выздоровления занимает около 22 дней, но некоторые пациенты умирали на 18 день.

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Источник: thelancet.com