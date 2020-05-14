Почки, сердце и кровь: что поражает Covid-19, кроме легких

Немецкие ученые из гамбургской университетской клиники в Эппендорфи (UKE) заявили, что коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы человека.
Согласно выводам ученых, коронавирус не является исключительно респираторной инфекцией. Специалисты UKE проанализировали результаты вскрытия тел 27 пациентов, умерших от осложнений, вызванных Covid-19 и обнаружили частицы вируса в почках, сердце, печени и головном мозге.
Самая высокая концентрация вируса на клетку обнаружена в дыхательных путях, потом страдают почки, сердце, печень, мозг и кровь.
— SARS-CoV-2 — это полиорганный вирус, поражающий ряд органов. Этим объясняется широкий спектр симптомов, наблюдаемых во время инфицирования Covid-19.
После дыхательных путей патогены SARS-CoV-2 поражают особенно почки. Это, вероятно, объясняет тот факт, что у многих пациентов есть нарушения в показателях мочи.
Кроме того, это может объяснить чрезвычайно высокий уровень до 50% острой почечной недостаточности при инфекциях Covid-19, — заявил руководитель исследования, профессор доктор Тобиас Б. Хубер.
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Ученые рекомендуют в начале болезни сдавать анализ мочи на наличие инфекции Covid-19 обычным лабораторным методом, а уже дальнейшие исследования помогут определить, смогут ли такие анализы служить системой раннего оповещения для тяжелых случаев Covid-19.
Чтобы вовремя обнаружить Covid-19 и обратиться за помощью к медикам, стоит знать симптомы коронавируса.
Источник: UKE