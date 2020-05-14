Что такое коллективный иммунитет

Если 95% населения страны охвачено вакцинацией, это обеспечивает защиту от вспышек и эпидемий инфекционных болезней. Это называется коллективным иммунитетом.

То есть, если именно такой процент людей имеет иммунитет против инфекции, она не распространится по территории страны, даже в случае завоза из другого государства.

Коллективный иммунитет защищает детей, которым нельзя проводить вакцинацию через постоянные или временные противопоказания, а также тех, которые еще не получили прививок против конкретных заболеваний, поскольку не достигли возраста, в котором они проводятся.

Например, дети получают прививки от коклюша, начиная с трехмесячного возраста. До этого момента они защищены от инфекции благодаря коллективному иммунитету. Поэтому так важно, чтобы большинство детей были вакцинированы.

Соответственно, чем ниже уровень коллективного иммунитета, то есть охват населения страны прививками, тем выше угроза эпидемий.

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На сегодняшний день альтернатив вакцинации для профилактики заболеваний на соответствующие инфекции нет. Поэтому в Украине вакцинация проводится в соответствии с Календарем прививок, который разработан с учетом международного опыта. Его соблюдение является необходимым условием для обеспечения полноценного коллективного иммунитета.

Факты ICTV рассказывали, можно ли делать вакцинацию во время карантина и о чем важно позаботиться во время пандемии коронавируса.