Сколько коронавирус продолжает жить в воздухе после разговора

Микрокапли, выделяемые во время обычного разговора, и содержащие коронавирус Covid-19, могут оставаться в открытом воздухе до 14 минут.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Национального института здравоохранения США.

— За минуту громкого разговора образуется минимум 1 тыс. таких микрокапель, которые остаются в воздухе более 8-ми минут, а в некоторых случаях — до 14 минут, — говорится в сообщении.

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Эксперимент проводился при участии добровольцев, которые под присмотром специальных лазеров произносили разные словосочетания и фразы. Лазеры тем временем фиксировали, как долго микрокапли смогут продержатся в воздухе.

Ученые отметили, что в исследовании не учитывались такие факторы, как изменения температуры и движение воздуха.

Важным выводом эксперимента является то, что вирус Covid-19 способен задерживаться в воздухе. А это значит, что ношение защитных масок действительно имеет значение.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как долго коронавирус может существовать на различных типах поверхностей. Заразность Covid-19 весомо снижается уже через три часа.

Источник: PNAS