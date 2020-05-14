Миру может понадобиться 4-5 лет для преодоления Covid-19 — прогноз ВОЗ

Чтобы взять под контроль пандемию коронавируса, может потребоваться от четырех до пяти лет.

Об этом сообщила одна из ведущих ученых ВОЗ Соума Сваминатан. Однако она добавила, что у нее нет магического шара предсказания, поэтому ей не известно, ухудшится ли ситуация.

— Я бы сказала, что через года четыре или пять мы смогли бы контролировать распространение коронавируса.

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По словам Соумы Сваминатан, на сроки борьбы с Covid-19 влияют различные факторы, в частности, то, мутирует ли патоген, какие меры по сдерживанию принимаются и насколько эффективными окажутся вакцины, которые сейчас разрабатывают.

Она также отметила, что именно вакцинация кажется лучшим выходом, но, в то же время, есть много сомнений относительно ее эффективности и безопасности, а также производства и справедливого распределения.

Ранее в ВОЗ сообщили, что коронавирус может стать эндемическим и никогда не исчезнуть.

Источник: The New York Post