В Британии разработали калькулятор, который показывает шансы умереть от коронавируса

В Великобритании запустили онлайн-калькулятор OurRisk.CoV, который предусматривает реальные риски пользователей умереть во время пандемии Covid-19.

Главной функцией калькулятора является анализ возраста, пола, наличия хронических заболеваний (диабет, ожирение, заболевания сердца, почек или легких) и как это может повлиять на шансы погибнуть после инфицирования Covid-19.

— OurRisk.CoV — часть достаточно крупного исследования. Существуют прогнозы, что в первый год пандемии в Великобритании может умереть на 37-73 тыс. больше людей, чем обычно. Все зависит от ослабления карантина и как на это отреагирует вирус, — говорится в сообщении.

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Авторами разработки стали ученые Университетского колледжа Лондона, института Health Data Research U.K. и Кембриджзького университета. Для этого были использованы электронные данные о 3,8 млн жителей Великобритании.

После анализа выяснилось, что 20% британцев вполне реально могут попасть в группу риска заболевания Covid-19.

— Например, мы показываем, что 66-летний мужчина с хороничним обструктивным заболеванием легких имеет 6% -й риск умереть в течение следующего года. И таких пациентов, как он — 25 тыс. в Англии. То есть речь идет о мужчинах с такими же проблемами. Калькулятор показывает избыточные 164 смерти от коронавируса в дополнение к ожидаемым 1 639 потерь за год среди пациентов в подобном состоянии, — объясняют разработчики.

Напомним, Факты ICTV ежедневно публикуют актуальные данные о количестве случаев коронавируса в мире. Великобритания находится на третьем месте в мировом списке распространение Covid-19.

Источник: Newsweek