Как медицинские маски влияют на появление прыщей и угревой сыпи

Систематическое ношение медицинских масок приводит к появлению прыщей и угревой сыпи на лице.

Первыми это обнаружили американские медработники, а после обсуждений в соцсетях пользователи назвали это явление маскне, от слов маска и акне.

Дерматолог из Нью-Йорка Софи Павитт отметила, что эта проблема приобретает все большее распространение.

Читайте: Миру может понадобиться 4-5 лет для преодоления Covid-19 — прогноз ВОЗ

— Сейчас я провожу десятки удаленных консультаций по лечению акне. Обращаются и врачи, и люди других профессий, которые носят маску не более чем несколько часов в день, — поделилась Софи Павитт.

Такой тип акне относят к механическим, то есть таким, которые появляются из-за давления или трения.

— Маска раздражает кожу лица, задерживая на ней влагу. После расширения пор вместе это все дает толчок для воспаления. До начала пандемии такое наблюдалось в основном у спортсменов, которые носят защиту на лице, — добавила дерматолог.

Для того, чтобы избежать появление акне от маски, специалисты советуют чаще менять одноразовые маски, или же постоянно их стирать, если речь идет о тканевых масках.

Каждый раз после снятия защитной маски нужно тщательно умыть лицо.

Дерматологи не рекомендуют отказываться от масок ради чистого лица, зато советуют больше времени уделять очистке кожи и уходу за ней.

Напомним, в Министерстве здравоохранения объяснили, когда можно будет снять медицинские маски. Если количество случаев коронавируса будет уменьшаться, масочный режим может завершиться к концу лета 2020 года.

Источник: New York Post