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Факты / Lifestyle

Covid-19 может размножаться в кишечнике человека — исследование

Коронавирус может локализоваться в кишечнике человека и распространяться через отходы жизнедеятельности.

Об этом говорится в исследовании китайских ученых.

— Клетки кишечника могут легко заражаться SARS-CoV-2 и становиться очагом распространения Covid-19 в организме. Это удалось доказать после выращивания искусственного аналога кишечника летучих мышей и человека и анализа отходов, — говорится в сообщении.

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Согласно исследованию, вирусные частицы могут сохраняться в отходах жизнедеятельности, а потом распространяться от летучей мыши к человеку и наоборот.

По мнению ученых, информация о новом очаге распространения коронавируса объясняет наличие кишечных расстройств у пациентов с Covid-19.

Как быстро может передаваться коронавирус через отходы жизнедеятельности человека, например, с помощью канализации, пока неизвестно.

Напомним, немецкие ученые из гамбургской университетской клиники в Эппендорфи (UKE) заявили, что коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы человека. В частности, почки и сердце.

Источник: Nature Medicine

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